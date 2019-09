Si ribalta con l'auto, una 46enne in ospedale

CAPRALBA (9 settembre 2019) - Forse l’ha tradita l’asfalto reso viscido dalla pioggia oppure è stato decisivo un momento di distrazione. Grande paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, ieri mattina per una 46enne residente a Misano Gera d’Adda. La donna, al volante di una Opel Corsa, stava percorrendo la provinciale 19, nel tratto che dalla rotatoria sulla Melotta porta in paese. In pieno rettilineo ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada ribaltandosi in un terreno agricolo. L’incidente stradale è avvenuto alle 7,30, quasi all’altezza del consorzio agrario. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto il personale sanitario del servizio di emergenza del 118 della Croce Verde di Crema e i vigili del fuoco. La donna è comunque riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Poi è stata caricata in barella e trasferita sull’autolettiga per essere trasportata all’ospedale Maggiore di Crema per gli accertamenti medici. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema.

