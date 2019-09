Comune aperto con lo sportello del cittadino

PANDINO (8 settembre 2019) - Era stato uno dei punti cardine della campagna elettorale del centrodestra, dallo scorso 26 maggio al governo del paese dopo 24 anni di amministrazione di centrosinistra targata Gruppo civico: aprire uno sportello di ascolto e confronto con i cittadini. Passata l’estate e il periodo di assestamento, la giunta Bonaventi ha previsto per domani sera alle 21 l’esordio dell’iniziativa. Sarà ospitata in castello e nei prossimi giorni verrà comunicato un calendario dettagliato di quanto i pandinesi potranno recarsi in Comune per segnalare necessità e problemi, ma anche semplicemente per scambiare quattro chiacchiere con gli amministratori, conoscere iniziative e programmi della giunta e, perché no, dare la propria disponibilità per eventuali manifestazioni e appuntamenti che richiedano l’impegno di volontari. Ci sarà anche spazio per le proposte, non solo dei singoli residenti, ma anche di gruppi e associazioni. Insomma, un filo diretto tra Comune e pandinesi.

