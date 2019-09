Bus, fermata a Rogoredo: utenti sul piede di guerra

CREMA (8 settembre 2019) - Da domani i pullman diretti tra Crema e San Donato Milanese della linea K521 fermeranno anche alla stazione ferroviaria milanese di Rogoredo, da dove passano la linea tre della metropolitana, i treni dell’alta velocità e di tratte regionali. Per Autoguidovie, fautrice di questa novità, ma anche per l’assessore comunale alla Mobilità Fabio Bergamaschi, si tratta di una rivoluzione che offre nuove possibilità di collegamenti rapidi e veloci, oltre che ecologici, ai cremaschi. Per i pendolari dei pullman, è l’esatto contrario: la fermata di Rogoredo allungherà i tempi del viaggio. Inoltre, gli utenti contestano la scelta di Agi di prediligere il percorso sulla Paullese, invece di quello autostradale, sostenendo che non è affatto vero che il primo faccia risparmiare minuti preziosi. Queste e altre rimostranze sono contenute in una lettera che i viaggiatori dei bus hanno inoltrato ieri sia ai vertici Agi sia ai consiglieri regionali del territorio e a Bergamaschi. In calce decine di firme.

