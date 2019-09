Deruba la convivente, 40enne denunciato

CREMA (7 settembre 2019) - Deruba la convivente e viene denunciato. La storia ha inizio lo scorso mese di luglio, quando una donna cremasca si è recata al commissariato cittadino di via Macallé per denunciare l’indebito utilizzo della sua tessara bancomat. Passato un certo periodo senza altri problemi, nei giorni scorsi, dopo avere provato a prelevare col nuovo bancomat, la donna si è vista rifiutare l’operazione allo sportello automatico. Entrata in banca per chiedere spiegazioni, ha appreso che la sua tessera era stata utilizzata diverse volte per effettuare numerosi prelievi, per una somma complessiva di alcune migliaia di euro, sino a quando l’istituto di credito, accortosi dell’anomalia, aveva deciso di bloccarla. La donna, a quel punto, ha sospettato che l’autore dei prelievi potesse essere il suo ex convivente e lo ha segnalato alle forze dell’ordine. Messo alle strette dagli agenti del commissariato, il 40enne ha confessato.

