Petrisol, tanta gente alla marcia in memoria del 18enne

PALAZZO PIGNANO (5 settembre 2019) - Almeno 400 persone, in stragrande maggioranza giovani, hanno partecipato questa sera alla marcia in ricordo di Petrisol Vasile Cioroaba, il 18enne di Palazzo Pignano investito e ucciso da un pirata della strada nella notte tra sabato e domenica mentre tornava a casa a piedi dalla discoteca Magika di Bagnolo Cremasco. In testa al corteo uno striscione, appena dietro il padre Vasile, la madre Magdalena e la sorellina, insieme ai parenti, alcuni dei quali arrivati dalla Romania, Paese di origine della famiglia Cioroaba. La marcia ha raggiunto il punto in cui Petrisol, per tutti Pietro, era stato investito, in via Martiri delle Foibe a Vaiano. Poi un breve momento celebrativo, con il ricordo commosso degli amici e il nuovo appello affinché venga fatta giustizia.

[GUARDA QUI IL VIDEO]

