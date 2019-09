Cantieri ancora aperti, è corsa contro il tempo

CREMA (6 settembre 2019) - E’ corsa contro il tempo per consegnare gli edifici scolastici, oggetto di lavori durante l’estate, in tempo per l’avvio delle lezioni. I tecnici di Comune e Provincia hanno effettuato nei giorni scorsi i sopralluoghi ai cantieri, che sono in dirittura d’arrivo. Per gli immobili comunali è l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi a fare il punto della situazione. «Il plesso più in ritardo è la primaria Braguti, dove i lavori per la realizzazione della nuova recinzione sono appena stati assegnati. La ditta lavorerà nel pomeriggio, quando i bambini per i primi giorni non ci saranno. L’intervento non durerà molto. Si tratta di fare lo scavo, poi la gettata in cemento e quindi di fissare la recinzione». L’opera si è resa necessaria in quanto la vecchia recinzione non era sufficientemente profonda per evitare l’ingresso delle nutrie nel giardino della scuola.

