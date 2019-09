Bici e moto si scontrano: 80enne e 17enne feriti

CREMA (3 settembre 2019) - Incidente stradale alle 18.30 di oggi in via Indipendenza. Feriti un ragazzo di 17 anni in sella ad una moto da cross e un 80enne ciclista. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Rilievi della polizia stradale di Crema.

