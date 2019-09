Lumson acquisisce la Marino Belotti

CAPERGNANICA (2 settembre 2019) - LUMSON, primo operatore italiano con circa 100 milioni di fatturato e tra i principali europei nel settore del packaging primario per la cosmetica, annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di Marino Belotti Srl, società leader, con circa 15 milioni di fatturato, nella creatività e nella tecnica di produzione di packaging di prestigio per make up, in particolare per il segmento powder.

Questa è la prima acquisizione da parte di Lumson dall’ingresso del fondo Fsi nel capitale di Lumson (avvenuto nell’agosto 2018), partner a supporto della crescita e detentore del 35% di Lumson. L’acquisizione si inserisce in un percorso di crescita (anche per vie esterne) condiviso tra la famiglia Moretti e FSI che ambisce a far crescere Lumson in Italia e all’estero, rafforzandone leadership e presenza geografica.

Il closing dell’operazione è previsto alla fine del mese di settembre, a seguito del completamento di alcune formalità, come di prassi. L’accordo prevede, tra l’altro, il reinvestimento nel progetto industriale di Lumson da parte di Maria Teresa Belotti e Alfredo Gavazzeni (soci uscenti di Belotti) di una parte dei proventi derivanti dalla cessione. Entrambi manterranno la carica di consiglieri di Marino Belotti Srl e la responsabilità operativa della divisione compatti del Gruppo Lumson.

Prosegue dunque il percorso di crescita del Gruppo Lumson, che dopo la acquisizione di Leoplast Srl, leader italiano nella produzione di packaging per rossetti, espande ulteriormente il proprio portafoglio di competenze e di prodotto. L’aggregazione di Belotti porta nel Gruppo Lumson un’azienda riconosciuta per creatività, qualità e flessibilità, e con un forte potenziale di crescita strettamente sinergico alla struttura commerciale e la base clienti di Lumnson.

Matteo Moretti, Presidente di Lumson, ha così commentato l’operazione: “Marino Belotti è un’azienda storica del nostro settore. Condividiamo con Maria Teresa ed Alfredo la passione per il nostro lavoro e l’orientamento alla qualità e all’innovazione. Sono sicuro che questa aggregazione, consentirà a Lumson di rafforzarsi ulteriormente sia nel mercato europeo che sul mercato americano, dove stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro svolto negli ultimi anni”.

Maria Teresa Belotti, amministratore delegato di Marino Belotti Srl, che dopo l’operazione resterà alla guida della azienda, ha commentato: “LUMSON rappresenta per Marino Belotti il partner ideale per proseguire il percorso di crescita della società. Il progetto industriale ci entusiasma e siamo felici di farne parte”.

Lumson è stata assistita nell’operazione da Vitale & Co come advisor finanziario e dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners come advisor legale. La famiglia Belotti è stata assistita da Corus Corporate Finance come advisor finanziario e da Bellora & Associati come advisor legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO