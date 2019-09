Monopattini senza regole

CREMA (2 settembre 2019) - «I nuovi monopattini elettrici? È caos». Non ricorre agli eufemismi il comandante della polizia locale Giuliano Semeraro, che ammette: «Circolano sui marciapiedi, ma non solo. E se ne vedono tanti anche a Crema, un po’ ovunque». Ma allo stato attuale, manca un regolamento comunale che disciplini la materia. «E comunque senza un’apposita segnaletica, che non mi risulta essere stata ancora definita, come faremmo a farlo rispettare?». Il responsabile dei vigili non fa mistero della potenziale pericolosità delle tavole a batteria, il cui numero è comunque difficile, se non impossibile, da stimare in città: «Possono anche raggiungere una velocità massima di venti chilometri orari. E già abbiamo constatato i rischi della promiscuità, nel caso di ciclisti e pedoni, lungo i percorsi protetti». Insomma, sulle ciclabili, dove gli impatti sono tutt’altro che infrequenti, sebbene ad andature ben più ridotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO