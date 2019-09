Alberi sulle rive del Serio: «Via quei tronchi»

CREMA (1 settembre 2019) - «Lungo le sponde del Serio, nel tratto che attraversa la città, sono adagiati tronchi e rami di diversa grandezza. Se non verranno rapidamente rimossi, c’è il forte rischio che in caso di piena possano finire nell’alveo e costituire un pericolo. Fermandosi contro i piloni che sorreggono ponti, questo materiale creerebbe una barriera, che potrebbe causare esondazioni o peggio ancora demolire il ponte stesso». A lanciare l’allarme è Basilio Monaci, consigliere del Parco del Serio. Tronchi e rami finiti a terra sono la conseguenza della tempesta abbattutasi nelle scorse settimane sulla città e sul circondario, che ha provocato la caduta di centinaia di piante, anche lungo il fiume. Nei giorni scorsi, Comune e Aipo (l’agenzia interregionale per il fiume Po), ciascuno per la propria competenza, hanno provveduto a rimuovere il legname dal sentiero ciclo-pedonale che costeggia il Serio, sulla riva destra, ripristinando la percorribilità. Questo tratto, che dal parcheggio della buca arriva fino al ponte di via Visconti, è molto frequentato da persone che fanno jogging o che portano a passeggio il cane, ma anche da pescatori. Gli alberi o i rami tagliati sono stati per il momento accatastati sulla sponda, in attesa di essere rimossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO