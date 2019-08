Tacchinardi, addio tra le lacrime

CHIEVE (30 agosto 2019) - Un addio costellato di silenzi e commozione, di parole che per «una persona così bella» si sprecherebbero, ma in una circostanza come quella dell’ultimo saluto hanno fatto fatica a fluire. Nella chiesa parrocchiale di Chieve, i funerali del lattoniere 45enne Marco Tacchinardi, morto nella mattinata di mercoledì, a seguito di una tragica caduta dal tetto di un’azienda madignanese, nel corso di controlli e sistemazioni dei danni del maltempo. Ultima vittima del lavoro, delle 7 sul territorio, in poco meno di una settimana. Titolare dell’azienda che portava il suo nome, Tacchinardi lascia ha lasciato la moglie Cinzia, un figlio di 13 anni e una bambina di 9. Intorno a loro si è stretta tutta la comunità di Chieve, che ha gremito la chiesa parrocchiale, nel ricordo di un uomo molto stimato e amato in paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO