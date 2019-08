Sindaco missionario, in Africa coi palloni per i bambini

PIERANICA (31 agosto 2019) - Ha regalato palloni e magliette da calcio e pallacanestro ed ha partecipato all’inaugurazione di un pozzo d’acqua in una scuola, oltre naturalmente a dare una mano, all’occorrenza, nella struttura in cui è stato ospitato. È stato un mese molto intenso quello che Valter Raimondi, sindaco di Pieranica, ha trascorso nello Zambia fra metà luglio e metà agosto, presso la Mpangwe, dove opera tuttora assieme a due fratelli monfortani l’instancabile missionario pieranichese padre Francesco Valdameri, 87 anni. Con Valter c’era Maddalena Tassi, anche lei di Pieranica. «Maddalena ed io — spiega il primo cittadino — abbiamo portato da casa oltre venti divise da calcio più diciotto palloni da calcio e quattro da basket che ci sono stati donati da società sportive e da privati. C’è stata molta solidarietà intorno a questa raccolta di materiale sportivo che tanto piace ai ragazzi di laggiù, tanto che ad un certo punto, poco prima di partire, abbiamo dovuto dire basta in quanto non avremmo potuto caricare tutto quanto sull’aereo». Durante il mese in missione Raimondi e Tassi hanno partecipato all’inaugurazione di uno dei cinque nuovi pozzi per l’acqua finanziati dall’associazione Madzi Ali Moyo, che ha sede a Pieranica.

