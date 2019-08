Sport e impianti, l'anno dei lavori

CREMA (31 agosto 2019) - L’illuminazione del campo da rugby per una spesa di 90 mila euro; l’avvio della ristrutturazione del bocciodromo per altri 850 mila e il progetto esecutivo dei lavori al velodromo, con la gara d’appalto, per un importo di 1,8 milioni. E in aggiunta, altri 3-400 mila euro per rifare l’illuminazione al Voltini. Per un totale di 3,1 milioni. Sono questi i principali obiettivi in ambito sportivo, che l’amministrazione comunale si pone per la stagione 2019-20 appena iniziata. Ad assicurarlo è il consigliere delegato allo Sport Walter Della Frera, che entra nel dettaglio, spiegando perché il resto dovrà attendere: «La messa a norma dello stadio Voltini, tra quanto già fatto e quanto resta, supererà complessivamente i 600 mila euro. È un’operazione che andava fatta, perché a livello politico e sportivo non era giusto precludere alla Pergolettese la possibilità di giocare in serie C a causa di uno stadio senza licenza. Avere investito tante risorse per questa operazione, ci impedirà però di utilizzarle per altri interventi. Avrei preferito fare un campo nuovo». Dopo il primo lotto di lavori già conclusi, al Voltini rimane, come detto, da realizzare la nuova illuminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO