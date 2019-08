Violenza sulle donne, Alchieri: «Canto le storie di vita»

CREMA (30 agosto 2019) - La musica è arte. «Ma anche un mezzo per trasmettere messaggi, a livello sociale. Ci credo molto e, quando posso, cerco di dare alla mia musica questa impronta». Questa volta, dicendo un secco «No» alla violenza sulle donne, insieme all’associazione Doppia Difesa e nell’ambito della campagna LovyFighters di Trussardi, di cui è diventato uno dei testimonial. Il cantautore cremasco (origini vaianesi) Benedetto Alchieri torna con il singolo Demoni, mentre ancora negli occhi e nelle orecchie del pubblico sono impresse le immagini e le note di Gassman, brano scritto per l’Ac Crema 1908 Non vedenti, a partire dalla storia di Davide Cantoni, che ne è stato per anni l’anima. Una squadra, due volte campione italiano, che Alchieri porta nel cuore. E se Gassman ha avuto tanto successo, anche nelle radio oltreoceano, già Demoni può vantare una collaborazione importante: «Già sta andando bene in tutti gli store digitali, ma prima ancora di valutare questo, credo che la musica e i progetti in generale funzionino quando sono fatti di incontri significativi. Il mio ad esempio, con il Mei-Meeting degli Indipendenti, team di professionisti del settore che mi supportano e danno voce a chi, come me, presenta progetti più specifici».

[GUARDA IL VIDEO DI DEMONI]

