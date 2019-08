Festa del Pd, annullata la partecipazione di Zingaretti

CREMA (29 agosto 2019) - Annullata la partecipazione del segretario dem Nicola Zingaretti, all'appuntamento con i militanti in programma domani sera alla festa centrale del Pd in corso di svolgimento al podere di Ombriano. Atteso invece, per le 21, il vicesegretario Andrea Orlando.

