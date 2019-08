Il tetto fa acqua, lavori sulla torre del castello

PANDINO (30 agosto 2019) - Maxi gru e operai al lavoro nei giorni scorsi sul tetto del castello visconteo per riparare i danni provocati dal fortunale di venti giorni fa, con le forti raffiche di vento che avevano scoperchiato diversi coppi, specialmente all’altezza della torre sud, l’ex casa di Marius Stroppa, l’inventore e grafico pandinese morto nel 1964. Problemi analoghi anche sulla parte di copertura sopra l’ufficio del sindaco Piergiacomo Bonaventi. «I lavori – ha chiarito – hanno permesso di rimettere in sicurezza il tetto e evitando il pericolo che, in caso di nuove piogge e temporali con forte vento, ci siano infiltrazioni d’acqua e la situazione possa peggiorare».

