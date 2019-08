La parodia 'Playa Contadina' consacrata dal rapper J-Ax

CREDERA RUBBIANO (29 agosto 2019) - La 'Playa Contadina' di Alessandro Bosio, ambientata a Credera Rubbiano, definita la seconda «migliore parodia di Ostia Lido». Dai suoi fan? No, niente di meno che da chi ha portato al successo 'Ostia Lido'. Vale a dire, J-Ax. Già il brano riscritto da Bosio sulla musica del reggaeton di Ax aveva avuto la benedizione dell’ex Articolo 31, con una storia di Instagram ripostata, con tanti complimenti, proprio dal cantante. E ora, la consacrazione, in un video del canale ufficiale You Tube, in cui J-Ax, incorniciato dal video di 'Playa Contadina', presenta il brano (e il re del reggaeton cremasco). E il popolo di Bosio è letteralmente impazzito.

