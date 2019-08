Case popolari, «Persi per sempre 175 mila euro»

CREMA (30 agosto 2019) - Secondo il Movimento Cinque Stelle Cremasco il Comune non potrà più incassare 175mila euro di affitti non pagati negli anni scorsi da inquilini morosi residenti nelle case ad affitto calmierato. Il consigliere di minoranza Manuel Draghetti lancia l’allarme, accusando la giunta «di essersi arresa». L’assessore al Welfare e vicesindaco Michele Gennuso, si mantiene prudente: «La situazione è più complessa di come la dipingono i Cinque Stelle. Nei prossimi giorni daremo numeri precisi relativi alle morosità».

