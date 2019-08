Prosciuga il conto della madre per giocare ai videopoker

MONTODINE (29 agosto 2019) - Ha sottratto di nascosto alla madre 78enne, la carta di credito con il relativo codice segreto ed ha prelevato contanti per quasi 4.000 euro, prosciugando di fatto i risparmi dell'anziana, per giocare ai videopoker del bar del paese. Tutto è andato liscio finché la pensionata si è accorta del denaro sparito dal suo conto corrente; in banca le hanno spiegato che i prelievi erano stati costanti nell'arco di varie settimane. La 78enne a quel punto si è rivolta ai carabinieri, i quali, nel corso delle indagini, hanno identificato nel figlio 45enne della pensionata il responsabile dei prelevamenti di denaro. E' stato denunciato per indebito utilizzo di carta di credito.

