Violento scontro frontale, tre bambini tra i feriti

RIVOLTA D'ADDA (27 agosto 2019) - Incidente stradale sulla provinciale 90 quasi al confine con Cassano d'Adda, poco dopo le 19. Uno scontro frontale tra una Bmw Z3, guidata da un 28enne di Cassano d'Adda, poi trasferito in ospedale, e una Citroen Picasso sette posti, con al volante una mamma di Dovera di 38 anni. Con lei c'erano altri cinque passeggeri tra cui i due figli, entrambi feriti, una signora e un altro bambino. Tutti assistiti dal personale medico del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Dietro la Picasso viaggiava uno scooter Kymco con in sella un 43enne, anch'egli di Dovera, e anch'egli ferito. Sul posto cinque ambulanze, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Crema. La provinciale è rimasta a lungo chiusa al traffico.

