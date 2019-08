Addio scuolabus, studenti a piedi

RIVOLTA D'ADDA (28 agosto 2019) - Niente più scuolabus a Rivolta d’Adda per l’anno scolastico che sta per iniziare, né per i residenti presso le cascine né per i residenti nella parte urbana del territorio comunale. E i genitori fanno appello al sindaco affinché si trovi una soluzione alternativa. Per il servizio alle cascine, finanziato dal Comune e dagli utenti, scaduto il vecchio contratto l’ente ha bandito due gare pubbliche d’appalto, andate entrambe deserte.

La storica società di autotrasporti rivoltana Cremonesi che lo gestiva non ha preso parte alle due gare e ha deciso di non proseguire nemmeno con il servizio di scuolabus urbano, pagato dai privati.

Da qui, la situazione di stallo che sembra non avere una via d’uscita.

