Vandalismo contro la sede del Pd, denunciato un 34enne

VAILATE (28 agosto 2019) - Il nuovo attacco alla sede del Pd vailatese, avvenuto lo scorso fine settimana – il primo episodio risale al 4 agosto – ha un responsabile. I carabinieri della stazione del paese hanno infatti individuato l’autore dell’atto vandalico: si tratta di un 34enne che vive in provincia di Como, ma i cui genitori abitano in paese. Era stato lui, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a staccare la targa che si trovava a fianco dell’ingresso del circolo, dedicata alla memoria del militante Franco Belletti, e a gettarla a terra. È stato denunciato alla procura per danneggiamento aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO