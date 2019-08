Coltivazione di marijuana in cortile, 30enne arrestato

ROMANENGO (27 agosto 2019) - Aveva allestito un piantagione di marijuana nel cortile di una cascina, ma è stato tradito dall'odore acre emanato dalle piante che ha messo in allarme i vicini di casa. Un 30enne del paese è stato arrestato dai carabinieri che hanno sequestrato 19 piante e 30 grammi di marijuana che l'uomo custodiva in casa. Nella mattinata di oggi, l'arresto è stato convalidato in tribunale a Cremona e il processo è stato fissato per il mese prossimo. Fino a quella data, il 30enne dovrà presentarsi quotidianamente in caserma a Romanengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO