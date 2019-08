Ultimo saluto al prete più anziano, il 'sacerdote del sorriso'

BAGNOLO CREMASCO (26 agosto 2019) - Un addio che è sembrato soprattutto un grande abbraccio, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano gremita nel caldo pomeriggio di oggi. A salutare il prete più anziano della diocesi, strette intorno alla bara con i fiori bianchi e alla fotografia in bianco e nero con quel sorriso definito «umilmente radioso», che ha sempre caratterizzato don Bernardo Fusar Poli, le sue due famiglie. Bagnolo Cremasco e la chiesa cremasca: le stesse, che «poco meno di due mesi fa erano riunite per festeggiarne gli 80 anni di sacerdozio e i 103 anni di vita. Un momento che aveva reso tanto felice don Bernardo, perché celebrato con la sua comunità, che ha servito per 35 anni e dove poi è rimasto per altri 28. Ora era pronto a tornare al Signore», ha spiegato il vescovo Daniele Gianotti.

