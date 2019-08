Schiacciato durante il lavoro, muore trattorista

RIVOLTA D'ADDA (26 agosto 2019) - Stava lavorando col suo trattore nella zona della pista ciclabile che dal centro del paese porta al cimitero, quando per cause in corso di accertamento il 62enne è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. Sul luogo del terribile infortunio sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'Ats Val Padana. Saranno i militari dell'Arma ad indagare sulle cause del gravissimo incidente mortale.

