Area cani vietata di notte, protestano i padroni

SPINO D'ADDA (26 agosto 2019) - Come era stato annunciato ad inizio estate, il Comune ha chiuso l’area cani di Cascina Rosa in orario serale e notturno, precisamente dalle 22 alle 7,30. Una decisione che sta però suscitando proteste da parte di molti proprietari di animali: in questi giorni stanno riscontrando un mancato rispetto degli orari. Se ne fa portavoce l’ex consigliere comunale Marco Guerini Rocco. «A quanto pare – sottolinea – il compito di aprire e chiudere il cancello è stato affidato dalla giunta a un volontario. Abbiamo più volte verificato che gli orari indicati nell’ordinanza comunale non vengono rispettati. Nei giorni scorsi, ad esempio, alle 8 lo spazio per lo sgambamento degli animali era ancora chiuso».

