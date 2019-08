Scalano il monumento ai caduti, identificati grazie a un selfie

PANDINO (26 agosto 2019) - In due, entrambi neo maggiorenni, multati con 300 euro a testa in base al regolamento di polizia urbana. Nei giorni scorsi, forse per ingannare la noia di una serata estiva che si prospettava piuttosto fiacca, avevano pensato a un diversivo: salire in cima al Fredo, il monumento ai caduti tanto caro ai pandinesi, che si trova i piazza Vittorio Emanuele III. Una volta scalata la statua, l’immancabile selfie, subito condiviso sui social. Non è dato sapere se ad applaudirli o a riprenderli con lo smartphone ci siano stati altri amici. Sta di fatto che qualcuno di passaggio in piazza ha notato la bravata (non era ancora notte fonda), e segnalato l’accaduto alla polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO