Crema 1908 - Fiorenzuola ore 16

CREMA (25 agosto 2019) - Riapre il salotto di casa e ogni anno, quando i cancelli del Voltini si spalancano per la prima volta, è il momento in cui i sogni tornano a confrontarsi con la realtà. Alle 16 il Crema 1908 di Alessio Tacchinardi affronta il Fiorenzuola, avversario sempre solido e insidioso; in palio la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia.