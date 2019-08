Autobotte si ribalta, Paullese chiusa

VAIANO CREMASCO (24 agosto 2019) - Incidente stradale poco dopo la mezzanotte, lungo la Paullese all’altezza del Mac Donald del Comune di Vaiano Cremasco. Il conducente di un camion per il trasporto latte di una ditta bresciana, a causa della foratura di un pneumatico, ha perso il controllo del mezzo pesante invadendo la corsia opposta di marcia, finendo contro il guardrail e cappottandosi. Il mezzo ha perso il contenuto della cisterna e gasolio dal serbatoio. Il conducente ha riportato fortunatamente lesioni lievi.

La Paullese è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa dell’impossibilità di far circolare i mezzi per la presenza di diversi detriti di cemento del guardrail infranto. Sul posto stanno operando ininterrottamente i carabinieri della dipendente stazione di Bagnolo Cremasco, equipaggi dell’Aliquota Radiomobile con il supporto della polizia stradale di Crema e della polizia provinciale di Cremona. Il traffico è chiuso e deviato da Ca’ delle Mosche e a Vaiano Cremasco, sino alla sostituzione dei guardrail nonché della pulizia stradale.

