Mercatone Uno, niente aiuti

MADIGNANO (23 agosto 2019) - La crisi che ha portato al fallimento del Mercatone Uno, che aveva un punto di vendita nel territorio di Madignano, ha diviso i gruppi consiliari che si fronteggiano nel consiglio comunale eletto lo scorso 26 maggio. Il gruppo di minoranza, composto da Salvatore Urzì e Alessandro Brusaferri, ha presentato una mozione chiedendo all’amministrazione di adottare alcuni provvedimenti in soccorso delle famiglie dei dipendenti trovatisi all’improvviso senza lavoro ed ha avuto il sostegno dell’altro gruppo di opposizione, composto dal solo ex candidato sindaco Piero Guardavilla. Il sindaco Elena Festari e la maggioranza hanno risposto che non è possibile. Urzì ha proposto a sindaco e giunta di sospendere la richiesta di pagamento delle imposte comunali da parte delle famiglie dei lavoratori madignanesi coinvolti nel fallimento, prorogando la sospensione al prossimo anno, qualora dovesse perdurare la situazione di stallo.





