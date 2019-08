Incidenti stradali e abuso di alcol, allerta alta dei Cc

CREMA (23 agosto 2019) - Nei giorni scorsi sono stati predisposti sui 48 Comuni cremaschi da parte delle pattuglie delle stazioni dei carabinieri, dei servizi di controllo stradale lungo le principali arterie e nei pressi di alcuni locali frequentati dai giovani. La dipendente stazione di Camisano Cremasco ha controllato un gruppo di giovani al termine di una serata in un locale di tendenza. Due sono stati denunciati in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso ben oltre il limite. I carabinieri di Montodine, invece, hanno deferito un esercente per somministrazione di bevande alcoliche ad un minore finito al pronto soccorso dell’ospedale di Crema in coma etilico. Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri controlli al fine di contenere il fenomeno ed evitare che si possano verificare gravi sinistri stradali a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO