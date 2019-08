Cremasco terra di over cento. Il record è in rosa

CREMA (23 agosto 2019) - Lo sbarco dell’uomo sulla luna, lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la nascita della Nato e di Martin Luther King, il libro Il Gattopardo che vince il premio Strega. Questi e altri momenti storici che nel 2019 in corso celebrano un anniversario importante, in un modo o nell’altro, hanno fatto parte anche della vita dei non pochi centenari di Crema e del territorio. Solo in città, dieci, tutte donne.

Tra le quali, Italia Perrillo. Ieri, ha compiuto 102 anni: un secolo più 730 giorni, vissuti a pieno attraversando epoche, forme di governo, stili di vita, mode e abitudini di un Paese, quello di cui porta il nome, sempre in cambiamento. Italia è stata festeggiata ieri in famiglia, nella sua casa a pochi passi dal viale di Santa Maria della Croce. Casa, in cui si è trasferita tanti anni fa.

