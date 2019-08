Via IV Novembre, in arrivo altri 30 posteggi

CREMA (22 agosto 2019) - Una trentina di nuovi parcheggi, oltre ad una pista ciclabile. E da settembre, via IV Novembre è destinata a cambiare volto, con un investimento pressoché irrisorio per l’amministrazione comunale. Perché l’ufficio tecnico di piazza Duomo ha elaborato un progetto, che comporterà unicamente le spese per la verniciatura necessaria a contrassegnare gli stalli, con un leggero restringimento della carreggiata. Insomma, una spesa di poche migliaia di euro, nell’ambito dei 120 mila stanziati complessivamente a bilancio per la manutenzione della segnaletica cittadina. «Nessun abbattimento delle piante», si affretta a precisare l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Fabio Bergamaschi.

