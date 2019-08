Raccolti rifiuti lungo sei chilometri delle rive del fiume

SPINO D'ADDA (22 agosto 2019) - In anni recenti, la sponda spinese del fiume Adda non era mai stata così pulita e sgombra di rifiuti come in questi ultimi giorni. Nelle giornate del ponte di Ferragosto, purtroppo, l’aumento dei frequentatori delle spiagge, provocava anche un incremento delle cattive abitudini, ovvero lasciare immondizia un po’ ovunque.

Un lavoro coordinato tra Comune e Zelo Buon Persico, con l’impegno degli operai dei due enti e la collaborazione delle guardie ecologiche volontarie del parco Adda sud, ha consentito di effettuare un intervento di pulizia dei circa sei chilometri di argine spinese, con particolare attenzione a quelle zone – ad esempio in prossimità del ponte della Paullese – dove maggiore è sempre stata la concentrazione di discariche abusive. Un risultato che ha riscosso l’unanime approvazione dei tanti spinesi amanti del fiume e della natura che in questi giorni si sono concessi passeggiate lungo la ciclo pedonale dell’Adda. Tra questi anche Claudio Bordogna, attento osservatore del territorio e fautore di iniziative di educazione ambientale rivolte ai giovanissimi. «Un lavoro egregio che dimostra come l’Adda si possa tenere pulito – commenta -: secondo me quella attuata quest’anno è la soluzione migliore per cercare di evitare problemi lungo il fiume. Piazzare cassonetti per la raccolta rifiuti, come fatto in passato, non è efficace».

