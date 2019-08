Voltini, allo stadio senza alcol. Nuova ordinanza

CREMA (22 agosto 2019) - Cinquecento euro di multa a chi vende bevande alcoliche all'interno dello stadio Voltini e nei locali esterni (bar, ristoranti, negozi, ambulanti e supermercati), situati in un raggio di 300 metri, in occasione degli incontri di calcio della stagione calcistica 2019-20. Obbligo di somministrare bevande analcoliche in bicchieri di plastica e non in bottiglia e neppure in lattina. E’ quanto, in estrema sintesi, ha stabilito l’ordinanza stilata dal comandante la polizia locale Giuliano Semeraro e firmata dal vice sindaco Michele Gennuso, su espressa richiesta del vice questore e dirigente del commissariato Daniel Segre. Il provvedimento, in vigore dal primo settembre fino al 3 maggio del prossimo anno, è motivato da esigenze di tutela dell’ordine pubblico e entrerà in vigore a partire da un’ora prima dell’inizio delle manifestazioni sportive e fino ad un’ora dopo la conclusione.

