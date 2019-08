Tortelli & Tortelli, il piatto tipico conquista gli stranieri

CREMA (20 agosto 2019) - Più di 100 stranieri in cinque giorni, oltre 300 persone alle visite guidate, in migliaia a tavola, un servizio su Rai Tre e un altro ancora in arrivo nella serie Lombardia da scoprire. Bastano questi numeri a decretare il successo della rassegna gastronomica Tortelli & Tortelli e delle iniziative collaterali organizzate dalla Pro loco. Il binomio cibo-cultura ha funzionato appieno, per la gioia degli organizzatori delle Tavole Cremasche e dei volontari.

