Un etto di cocaina gettato dall'auto, due arresti

RIVOLTA D'ADDA (19 agosto 2019) - Hanno tentato di scappare al posto di controllo dei carabinieri lungo la Rivoltana, ma i militari li hanno inseguiti e raggiunti. Per due marocchini di 42 e 22 anni, domiciliari in provincia di Ravenna, trovati in possesso di un etto di cocaina sono stati arrestati. Lo stupefacente, con ogni probabilità, era destinato a clienti del Cremasco.

E' successo tutto verso le 13 di ieri. I carabinieri intercettano un'auto con a bordo due persone. Il guidatore, invece di fermarsi, accelera ma la pattuglia si mette subito all'inseguimento. Il passeggero, durante la fuga durata pochi chilometri, cerca di liberarsi dello stupefacente lanciando un involucro di cellophane dal finestrino. I carabinieri, una volta bloccata la vettura, recuperano il sacchetto scoprendo 100 grami di cocaina. Per i due marocchini scatta l'arresto. Questa mattina processo per direttissima.

