Urta un'auto e investe un ragazzino in bici

CREMA (18 agosto 2019) - Prima ha urtato una Bmw X1 all’incrocio tra via Santa Chiara e via Borgo San Pietro, quindi ha proseguito fino a via Bottesini, dove ha investito un ragazzino in bicicletta. L'11enne, residente in città, è stato sbalzato a terra, ha riportato parecchie contusioni ed è stato trasferito in ospedale in ambulanza in codice giallo. La bicicletta del ragazzino si è incastrata sotto la vettura dello straniero ed è stata trascinata per alcuni metri dalla Mercedes. Dei rilievi si è occupata una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Crema.

