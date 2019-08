Racchetti, il decreto Genova non finanzia il nuovo polo

CREMA (18 agosto 2019) - La nuova sede del liceo Racchetti a San Bartolomeo dei Morti rimane nel libro dei sogni e ci rimarrà sicuramente ancora a lungo. «La speranza che il decreto Genova potesse sbloccare, tra le tante opere in sospeso, anche il progetto della nuova sede del Racchetti, rischia di naufragare. Ad oggi non è ancora chiaro come verranno suddivisi i fondi disponibili. Per questo, dico che l’opera non vedrà la luce né nel breve né nel medio periodo». A smorzare gli entusiasmi è Attilio Galmozzi, assessore comunale all’Istruzione, che fa il punto della situazione su un’ipotesi che si trascina da un decennio (era stata presentata in commissione urbanistica durante l’amministrazione del sindaco Bruno Bruttomesso). Restano solo sulla carta anche gli 11 milioni e 200 mila euro assegnati per la realizzazione dell’opera. Del nuovo Racchetti a San Bartolomeo, nell’area a fianco all’istituto Sraffa, ci sarebbe bisogno per dare una sede unica alla scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO