«Non voglio aiuti, ma solo un impiego per poter pagare i miei medicinali»

CREMA (19 agosto 2019) - «Dopo mesi di battaglie, il nuovo appartamento popolare me l’hanno dato. È molto bello e senza l’umidità che aveva il precedente. Di questo devo ringraziare la Regione, che si è interessata al mio caso. Adesso, però, ho bisogno di un lavoro per poter essere indipendente e non dover chiedere sussidi o aiuti a nessuno». Maria Grazia Salvi, 52 anni, residente in città, rivendica quelli che lei chiama «i miei diritti, vale a dire i diritti di una persona malata». Per trovare un lavoro, Salvi si è già rivolta a più sedi. «Mi sono iscritta all’ufficio per l’impiego, nell’elenco delle categorie protette».

