Ex tripperia, «Basta saccheggi»

CREMA (19 agosto 2019) - «Negli ultimi dieci anni, i furti non li contiamo nemmeno più. Basti dire che, stando alla perizia commissionata a un tecnico, i danni ammontano a mezzo milione di euro. Ma un materasso, proprio quello non ce l’aspettavamo...». Perché a sparire, dall’area della tripperia ormai dismessa di via Enrico Martini, è stato pure il letto del membro della famiglia, che lì si era trasferito per evitare altri saccheggi. A raccontare la vicenda è Martino Boschiroli, nella vita avvocato e discendente di coloro che hanno gestito lo storico impianto, che ha interrotto la produzione nel Duemila e tre anni più tardi ha smesso di essere utilizzato anche come magazzino per i prodotti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO