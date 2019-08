Monsignor Ginelli dà le dimissioni

OFFANENGO (18 agosto 2019) - Il 16 settembre, monsignor Bruno Ginelli compirà 75 anni e in base al codice di diritto canonico, dovrebbe lasciare la parrocchia. La cosa sembra pacifica, anche se l’arciprete gode ottima salute e sarebbe in grado di guidare l’unità pastorale con Ricengo-Bottaiano ancora per molto. Don Bruno l’ha detto esplicitamente più volte di non volere rimanere, diciamo, un giorno in più. Non a caso ha già consegnato al vescovo la lettera di dimissioni. L’ha fatto con congruo anticipo rispetto alla data di compleanno, anche per fugare qualsiasi dubbio sulla sua volontà. Monsignor Daniele Gianotti, naturalmente, ha preso atto ed ha cominciato a pensare alla sostituzione di monsignor Ginelli. Una operazione non da poco se si considera che Offanengo è la parrocchia maggiore.

