Giornata senz'auto a fine estate

CREMA (18 agosto 2019) - Una giornata ecologica in grande anticipo sui tempi — solitamente le iniziative per chiudere alle auto il centro città si tengono ad autunno inoltrato o in inverno, quando il peggioramento della qualità dell’aria si fa sentire — utile a sensibilizzare i cremaschi sulla mobilità sostenibile e i veicoli elettrici. Sarà questa la novità per il rientro dalle ferie, voluta dal Comune per domenica 22 settembre. Il Comune ha già previsto lo stop ai veicoli in centro dalle 9 alle 18. Verrà dunque istituita una zona a traffico limitato allargata sino alla cintura della circonvallazione interna della città.

In occasione dell’iniziativa, nelle piazze saranno allestiti punti espositivi per veicoli elettrici, a cominciare dalle auto. Si potranno noleggiare le biciclette e non mancherà una zone riservata ai più piccoli, dove i bambini potranno divertirsi con le auto a pedali. Il tutto in collaborazione con l’Automobile club d’Italia di Cremona.

