Bergamaschi: «Stiamo lasciando una città rigenerata»

CREMA (18 agosto 2019) - Battagliero, quanto disponibile al dialogo, il suo assessorato è forse il più bersagliato dalle opposizioni. Ma Fabio Bergamaschi, project manager 34enne al secondo mandato nella giunta di centrosinistra di Stefania Bonaldi, è una sorta di ariete. Laurea in giurisprudenza, è entrato in politica nel 2007 ed è membro dell’assemblea nazionale del Pd. Nell'intervista a tutto campo - dove ha difeso gli interventi più contestati - ha affermato: «La portata storica dei lavori in piazza Garibaldi è sotto gli occhi di tutti. Non c’è tempo per rimuginare, nell’amministrazione. Stiamo lasciando una città rigenerata e questo è davvero molto rasserenante».

L'intervista sul giornale La Provincia di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO