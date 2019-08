Pacioli, sede distaccata scoperchiata. E in via Delle Grazie opere in ritardo

CREMA (17 agosto 2019) - Lunedì 26 gli studenti torneranno a scuola per svolgere le verifiche di recupero dei debiti estivi e due settimane dopo, tutte le classi inizieranno le lezioni del nuovo anno. Ma rischiano di farlo in un edificio non ancora ripristinato dopo la violenta tempesta dei giorni scorsi, che ha colpito la città e il circondario. Tra gli immobili danneggiati, infatti, figura la sede distaccata di via Dogali dell’istituto superiore Pacioli; mentre la ristrutturazione della sede è in ritardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO