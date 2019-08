Caserma dei vigili del fuoco, la svolta

CREMA (17 agosto 2019) - Dopo l’incontro del novembre scorso al ministero degli Interni, tra la rappresentanza cremasca e i vertici del dipartimento, è svolta nel cuore dell’estate nella vicenda della nuova caserma dei vigili del fuoco. Il Viminale ha infatti autorizzato la progettazione definitiva ed esecutiva del futuro distaccamento, destinato a mandare in pensione l’ormai datata sede di via del Macello. E considerato che i fondi per l’opera, a carico del governo, sono già disponibili, non è azzardato ipotizzare che entro due anni possa essere consegnata la struttura da un milione e 800 mila euro. Del resto, il documento giunto da Roma rappresenta, se non l’ultimo passaggio burocratico, per lo meno quello decisivo. L’edificio sorgerà su di un appezzamento di 3.660 metri quadrati in via Macallé, al confine tra il territorio cittadino e quello della frazione di San Michele di Ripalta Cremasca.

