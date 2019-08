Tortelli &Tortelli, cultura e piatti

CREMA (16 agosto 2019) - La manifestazione, attiva fino a domenica sera in piazza Aldo Moro, sta facendo il pienone, ma identico successo lo riscuotono anche le visite guidate. Domani alle 18 è prevista la visita intitolata Crema nella storia, mentre alle 21,30 si replicherà con un nuovo itinerario di Crema misteriosa. Alle 19,30, in piazza Duomo, si terrà per la terza serata consecutiva Circusnavigando, il laboratorio di arti circensi per bambini, curato dal Teatroallosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO