Tortelli & Tortelli, è subito folla ai tavoli

CREMA (14 agosto 2019) - Ha preso il via, sotto la tensostruttura di piazza Aldo Moro, la rassegna gastronomica Tortelli & Tortelli, la manifestazione nata per valorizzare il piatto tipico locale, che proseguirà fino a domenica, con la regìa delle Tavole Cremasche, l’associazione che raggruppa diversi ristoratori del territorio. Oltre 500 le presenze. Nel menù che rispetta la tradizione locale, i tortelli la fanno da padrone, ma figurano anche lasagne, foiolo, formaggio Salva con le tighe, stracotto con polenta, cotoletta e patatine, salame, prosciutto crudo e melone e i dolci tipici come la Spongarda e la torta Bertolina. Chi non vuole fermarsi in piazza, può decidere di gustare i piatti direttamente a casa, usufruendo del servizio da asporto. A disposizione ci sono anche piatti senza glutine e lattosio per le persone con intolleranze.

