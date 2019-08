Istituto Pacioli: il Campo di Marte diventa il giardino della scuola

CREMA (15 agosto 2019) - Un’estensione della scuola che gli sta di fronte. Una sorta di grande giardino allargato, nel quale svolgere attività all’aria aperta, per sé e per i frequentatori. E’ quanto diventerà il Campo di Marte per la sede di via delle Grazie dell’istituto superiore Luca Pacioli, diretto da Paola Viccardi. Nel nuovo anno scolastico, che inizierà tra meno di un mese, gli studenti effettueranno attività costanti all’interno dello spazio verde comunale attrezzato, che si trova proprio davanti all’edificio che ospita le aule. Gli spazi verranno impiegati come luogo di ritrovo durante la pausa pranzo e dopo il termine delle lezioni (mentre si aspetta l’arrivo del pullman). Inoltre, all’interno del Campo verranno sperimentate attività di carattere aggregativo e sportivo, condotte dai gruppi classe dei vari indirizzi dell’istituto, coinvolgendo i frequentatori del parco, a prescindere dall’età. In sostanza, l’area diventerà come il giardino di casa propria, dove rilassarsi, divertirsi e far divertire gli ospiti.

