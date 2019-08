Caduta al crossodromo, 47enne finisce in ospedale

CREDERA RUBBIANO (13 agosto 2019) - Incidente, questa mattina, sulla pista da motocross al confine con Chieve. Un motociclista lecchese 47enne si è ferito in maniera piuttosto seria, a causa di una caduta. «Stava affrontando una curva in sella alla sua Honda — hanno spiegato i responsabili del circuito — quando ha perso il controllo ed è finito contro le barriere di protezione». Nell’impatto, però, la moto si è impennata e le ha scavalcate. Di conseguenza, l'uomo è caduto rovinosamente fuori dal tracciato. Era cosciente ma molto dolorante, specialmente a un braccio. Il 47enne è stato trasferito al Maggiore per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO